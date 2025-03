Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match con l'Inter: "Se Bijol, Lucca e Solet piacciono all'Inter? Mi aspettavo ne piacessero di più, sono questi tre? Ne hai citati tre molto buoni, fortunatamente non piacciono solo a loro, altrimenti sarebbe un mercato difficile per noi. Sono ottimi giocatori che stanno facendo una buonissima stagione: considero sempre un fatto positivo che una squadra come l'Inter abbia gradimento su qualcuno dei nostri.