"Carletto, impressionato dal potenziale del giocatore, è orientato a suggerire l’immediato ritorno a Madrid dove il giocatore non avrebbe però il posto garantito. A far aumentare i dubbi al ragazzo contribuisce il pressing dell’Inter che sta sfruttando le relazioni diplomatiche di Javier Zanetti con il papà del giocatore".

"Certo, il muro da scalare è impervio ma è questo il momento in cui i nerazzurri devono provare a strappare il giocatore con una proposta da 25-30 milioni. Poi il prezzo sarà fuori mercato. Del resto, l’altro argentino sul taccuino di Piero Ausilio è Santiago Castro, il 20enne protagonista di una eccellente stagione a Bologna. Problema: costa già 40 milioni, tantini per dover vestire i panni della terza punta, per giunta con caratteristiche simili a quelle di Lautaro".