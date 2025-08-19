I due nomi ora in cima alla lista di casa Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. A fare il punto sul mercato nerazzurro è l’edizione online di Repubblica, partendo dal tormentone Ademola Lookman.
calciomercato
Inter, ecco i due nomi ora in cima alla lista di Ausilio! E altri tre sullo sfondo
“[…] La vicenda Lookman non ha intaccato i buoni rapporti tra le due società, come dimostra l’affare Zalewski, passato dall’Inter alla Dea per 17 milioni. Ma resta un episodio emblematico delle logiche di mercato: l’Atalanta ha difeso il proprio patrimonio tecnico, mentre l’Inter ha scelto di non farsi trascinare in un’asta senza fine.
Ora il ds Piero Ausilio lavorerà su un mediano e un difensore: Koné resta in cima alla lista, anche se la Roma resiste alla cessione, mentre per la retroguardia piace Solet dell’Udinese.
Sullo sfondo, le possibili uscite di Asllani, Taremi e Pavard, per finanziare i nuovi colpi. Per Lookman, salvo sorprese, il futuro appare scritto: resterà all’Atalanta, da separato in casa”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA