Inter, ecco i due nomi ora in cima alla lista di Ausilio! E altri tre sullo sfondo

I due nomi ora in cima alla lista di casa Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu: ecco le priorità e i tre sullo sfondo

I due nomi ora in cima alla lista di casa Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. A fare il punto sul mercato nerazzurro è l’edizione online di Repubblica, partendo dal tormentone Ademola Lookman.

“[…] La vicenda Lookman non ha intaccato i buoni rapporti tra le due società, come dimostra l’affare Zalewski, passato dall’Inter alla Dea per 17 milioni. Ma resta un episodio emblematico delle logiche di mercato: l’Atalanta ha difeso il proprio patrimonio tecnico, mentre l’Inter ha scelto di non farsi trascinare in un’asta senza fine.