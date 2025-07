Il portiere è inseguito dal Galatasaray, in trattativa anche per Calhanoglu. Il difensore potrebbe lasciare l'Inter

L'Inter attende l'offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Ma il club turco potrebbe sondare anche un altro giocatore della rosa nerazzurra, come scrive il Giorno: "Il Galatasaray è interessato anche a Sommer (in questi giorni in vacanza proprio con Calhanoglu), il cui addio aprirebbe un dilemma sul reparto portieri: spazio a Josep Martinez e ricerca di un dodicesimo o si va sul mercato per un titolare? Nel primo caso sarebbe da tenere d'occhio la situazione di Donnarumma, alle prese col rinnovo per restare al Paris Saint-Germain.