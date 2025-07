Denzel Dumfries è diventato negli ultimi anni uno dei volti più riconoscibili dell’Inter. Arrivato dal PSV nel 2021, l’esterno olandese si è imposto con la sua forza fisica, il suo spirito di sacrificio e una costanza di rendimento che lo hanno reso un punto fermo della squadra nerazzurra. Non a caso, la dirigenza dell’Inter punta su di lui in vista della nuova stagione.

Tuttavia, nonostante il recente rinnovo contrattuale firmato a novembre – la permanenza di Dumfries a Milano non può ancora considerarsi sicura. Il nuovo contratto include infatti una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, valida però solo fino alla mezzanotte del 31 luglio 2025. Una data che segna un punto cruciale nel destino del giocatore.

Come sottolinea AS, la clausola rappresenta una minaccia e una protezione allo stesso tempo. Da un lato preoccupa la società nerazzurra, che rischia di perdere uno dei suoi titolarissimi a una cifra inferiore rispetto al reale valore. Dall’altro, impone una scadenza che costringe i club interessati a muoversi in fretta. Dopo quella data, infatti, l’Inter potrà stabilire liberamente il prezzo del cartellino, che si aggirerebbe intorno ai 35-40 milioni di euro, cifra ben superiore alla clausola attuale. Tra i club interessati c'è il Barcellona.