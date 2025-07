"Dalle parti di viale della Liberazione si sfoglia nervosamente il calendario sperando che la data del 15 luglio si avvicini in fretta. È quello il termine per pagare la clausola relativa a Denzel Dumfries, 25 milioni in unica soluzione. Non pochi ma nemmeno una cifra impossibile da affrontare. Non c’è stato il tempo di tirare un sospiro di sollievo per i problemi finanziari che hanno colpito il Barcellona, costretto a rispettare i paletti del fair play finanziario e perciò obbligato a togliere gli occhi dall’olandese: all’orizzonte si è profilato subito il Manchester City. Perso Walker, che rientrato dal Milan si è trasferito al Burnley, la squadra di Guardiola ora cerca un’alternativa a Rico Lewis", sottolinea il Corriere della Sera.