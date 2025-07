SI – Dumfries, il Barcellona non si è palesato: ha preferito soluzione interna

A mezzanotte scadrà la clausola di Denzel Dumfries. Il Barcellona non si è palesato la scelta dei blaugrana è caduta su Jules Koundé. Sarà lui, già presente nella rosa della squadra catalana, a giocare come esterno destro nella prossima stagione.

Anche a Sportitalia hanno parlato dell'olandese e della clausola, che ha preoccupato tanto i tifosi, sul suo contratto che non è stata sfruttata. Era una clausola valida per l'estera: 25 mln pagabili in un'unica soluzione. Il giocatore resterà dunque probabilmente all'Inter perché la valutazione che verrà fatta da adesso in poi sarà sicuramente molto più alta dei 25 mln della clausola.