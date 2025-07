Denzel Dumfries sarebbe finito nel mirino del Barcellona negli ultimi giorni. Complice la clausola da 25 milioni di euro attivabile in questo momento, l'olandese - protagonista di due gare incredibili contro i blaugrana in Champions League - sarebbe finito nel loro mirino. Su questo ha provato a indagare il giornalista catalano Gerard Romeno, chiamando direttamente Dumfries nel corso dell'ultima live su Twitch.

Una telefonata quasi 'obbligata', partita dopo la richiesta degli utenti del canale che avevano donato abbonamenti proprio per incentivare il contatto con il difensore dell'Inter. Dumfries ha però tagliato corto: "Come sto? Sto bene, ma in questo momento sono in vacanza. Mi dispiace, non posso parlare". E ancora: "Non posso parlare, mi spiace", dopo il tentativo di Romero di incalzarlo nuovamente. "Ci vediamo presto", la mossa disperata del giornalista. "Ciao, ciao", ha riposto Dumfries.