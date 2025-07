Per il futuro di Denzel Dumfries bisognerà ancora attendere. Nel contratto dell'esterno dell'Inter è stata inserita una clausola per cui un club estero può ingaggiarlo pagando in un unica soluzione la cifra di 25 milioni di euro. Serve l'ok del giocatore, ma c'è una novità su questa clausola:

Secondo Sky Sport, "La clausola per Dumfries è stata inserita perché giocatore non aveva deciso se rinnovare o no e ci si avvicinava pericolosamente alla scadenza. Si rischiava di perderlo a zero, Inter è riuscita in extremis ad arrivare al rinnovo di contratto con cifre molto buone, la condizione era di inserire questa clausola di 25 milioni attivabile entro la fine di luglio, quindi non siamo vicini alla scadenza. Aggiornamento importante, la clausola va pagata entro fine luglio".