In Spagna – Dumfries-Barça: attesa decisione imminente. Con lui Flick…

Non sono arrivate ancora offerte concrete per Denzel Dumfries all'Inter . Ne ha parlato nei giorni scorsi il direttore sportivo Piero Ausilio. «No, non c’è mai stato nulla, nessuna telefonata e nessun interessamento. Confermo che c’è questa clausola che è particolare, è stata concessa in un momento particolare legato alla firma del giocatore, quasi a scadenza, si rischiava di perderlo a zero», ha spiegato il dirigente nerazzurro.

In Spagna però il nome del calciatore nerazzurro continua ad essere accostato al Barcellona che sta lavorando per rinforzarsi ed è vicino all'annuncio di Rashford in prestito dallo United. "Joan Laporta - scrive El Nacional - non esclude acquisti fino alla fine dell'estate e ci sono settori nei quali cerca rinforzi per competere in campionato e in CL. Due i ruoli a cui si sta pensando: terzino destro e terzino sinistro. La priorità attuale è proprio a destra con Kouné finora titolare per necessità ma mancano alternative. Il nome più gettonato resta quello di Denzel Dumfries che potrebbe lasciare l'Inter con una clausola rescissoria di 25 mln. Il giocatore porterebbe profondità, forza fisica ed esperienza nelle competizioni più importanti, qualità che darebbero alla fascia destra più solidità in difesa e pericolosità in attacco. Inoltre, con Dumfries come ala, lo staff tecnico potrebbe spostare Eric Garcia al ruolo di difensore centrale a tempo pieno , aumentando così la competizione con Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Ronald Araujo".