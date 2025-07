Dodò ha intenzione di lasciare la Fiorentina nonostante un contratto fino al 2027: Inter e Juve sono interessate

Matteo Pifferi Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 12:27)

In casa Inter, tra le situazioni da monitorare, c'è anche quella relativa a Denzel Dumfries. L'olandese è vincolato all'Inter anche da una clausola da 25 mln di euro, pagabile però in una sola rata. L'Inter potrebbe voler cautelarsi, in attesa di capire se qualche top club sarà intenzionato ad approfondire la questione.

Tra i nomi cerchiati dall'Inter c'è anche quello di Dodò della Fiorentina. Come riportato dal Corriere Fiorentino, Dodò vuole lasciare la Fiorentina anche se ha un contratto fino al 2027 e il club toscano non ascolta proposte inferiore ai 25 mln.

"La storia ormai è nota, e parte dal malumore del brasiliano per il ritardo (a suo modo di vedere) col quale la società si è fatta viva per proporgli rinnovo e adeguamento. Talmente irritato, da non aver nemmeno risposto ad un’offerta che si avvicinava parecchio alle sue richieste. Il suo agente si è quindi messo al lavoro per trovare acquirenti e nelle ultime ore, dopo le voci su Barcellona e Liverpool, sono arrivate un paio di chiamate dall’Italia. La Juventus, prima di tutto, alla ricerca di un esterno per il 3-4-2-1 di Tudor. E poi l’Inter, spaventata dalla clausola da 25 milioni presente nel contratto di Dumfries, che si sta guardando attorno per non farsi trovare impreparata", si legge sul quotidiano.

"Certo, se la Juve decidesse di fare sul serio Dodò dovrebbe render conto della promessa fatta all’ex d.g. Joe Barone al quale, come rivelato dallo stesso brasiliano, garantì che non sarebbe mai andato in bianconero", aggiunge poi il Corriere Fiorentino che propone il nome di Zortea come potenziale sostituto per la Fiorentina.