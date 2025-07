"Il Barcellona, per bocca del presidente Laporta, ha smentito di avere al momento in programma ulteriori innesti. Qualche abboccamento c’è stato in passato da parte di club di Premier League, ma ad oggi non ci sono situazioni così avviate da far pensare ad un addio, nonostante il lavoro svolto dall’agente Jorge Mendes (che nelle ultime settimane ha proposto invano ai nerazzurri Joao Felix prima che il portoghese si accasasse all’Al–Nassr)", rivela l'edizione odierna de il Giorno.

L'Inter, che ci sta provando per Lookman, è anche concentrata sulle uscite: Asllani ha rifiutato il Betis e vuole rimanere in Italia così come Taremi che aveva una proposta dal Botafogo ma preferisce restare in Europa. Rimangono in uscita anche Palacios e Sebastiano Esposito. "Solo con un’offerta molto importante potrebbe partire uno tra Pavard e Bisseck, lasciando così aperta la porta a Leoni, pallino di Chivu e di Ausilio. In caso contrario, in difesa si resterà con le forze attuali", la chiosa del Giorno.