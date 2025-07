"Il rifiuto definitivo di Nico Williams di firmare per il Barcellona e rimanere al Bilbao è stato un duro colpo per la dirigenza del club, ma Hansi Flick non ha perso tempo. L'allenatore tedesco ha già informato Deco e Joan Laporta della sua alternativa: utilizzare il budget stanziato per l'acquisto dell'ala dell'Athletic per rafforzare la squadra in due posizioni chiave". In Spagna parlano così del mercato del Barça e in particolare lo fa il quotidiano El Nacional sottolineando che il piano dell'allenatore tedesco sarebbe spendere i 50-60 mln destinati a Williams per sistemare la squadra in due ruoli. In avanti con Marcus Rashford e sugli esterni prendendo dall'Inter Denzel Dumfries.