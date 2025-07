"Un altro giorno è passato, un giorno in meno che manca alla conferma di nerazzurro di Dumfries. Tutto tace sull’olandesone ed è una buona notizia per l’Inter. Perché sul suo nome pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, con tre specifiche caratteristiche: è valida solo fino al 15 luglio, è utilizzabile solo da club esteri e va pagata in un’unica soluzione, passaggio non banale quest’ultimo visto che spesso sulle operazioni Italia-estero la differenza la fanno proprio le modalità di pagamento. Detto questo, Dumfries è evidentemente un giocatore in bilico. Lo sa bene l’Inter, alla quale però non sono arrivate notizie dirette di interessi concreti di altri club. I 25 milioni però sono cifra “attaccabile”, perché il valore di mercato dell’olandese - uno dei migliori esterni d’Europa del 2024-25 - è certamente superiore ai 25 milioni", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Peraltro, nelle ultime settimane Dumfries si è avvicinato molto a Jorge Mendes, di fatto mollando l’agenzia Wesserman, ovvero proprio quei procuratori con cui chiuse l’ultimo rinnovo con l’Inter, quello con la clausola inserita appunto. Mendes è entrato in contatto col Barcellona, al quale ha proposto il giocatore. E i catalani non hanno detto di no, anzi. La notizia a Barcellona circola. Il nome dell’olandese, peraltro, è rimbalzato anche in Inghilterra, altro campionato che può garantire a Dumfries almeno i 4 milioni di ingaggio che prende a Milano. L’Inter aspetta. Dumfries è certamente un giocatore centrale per Chivu e il club nerazzurro. Il suo rendimento nell’ultima stagione è decollato, è stato determinante sia in positivo con le sue prestazioni sia in negativo, con l’assenza sfortunata per infortunio nel momento decisivo della stagione. Se partisse, l’Inter sarebbe costretta ad andare sul mercato per trovare un’alternativa, nonostante in quel ruolo sia stato già acquistato Luis Henrique. Insomma, un’operazione non prevista. Mancano dieci giorni alla verità", precisa Gazzetta.