Tante le questioni da risolvere in casa Inter. Quella di Dumfries è tra le priorità del club nerazzurro che prega che fino al 15 di luglio nessuno versi quei 25 mln per portarsi via l'olandese. Altrimenti bisognerà attivarsi sul mercato.

"L’Inter in questo momento non può non essere alla finestra. Nessuno in viale della Liberazione ha registrato segnali di addio da parte di Dumfries, ma il club è parte passiva, va detto. Di sicuro, nel caso Dumfries partisse, da quella parte andrebbe cerato un altro giocatore. Perché Luis Henrique è stato sì acquistato per coprire quella posizione, ma il brasiliano ex Marsiglia è stato individuato come alternativa, almeno in prima battuta. Marotta e Ausilio, nel caso, andrebbero alla ricerca di un altro titolare. Prematura, ad oggi, stilare una lista di papabili. Certamente ai nerazzurri piace - già dalla scorsa stagione - lo svizzero Ndoye, sul quale però c’è già il Napoli di Conte e del quale il Bologna fa una valutazione altissima, 45 milioni di euro. Troppi, forse, per immaginare un affondo", scrive La Gazzetta dello Sport.