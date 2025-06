Il futuro secondo la Gazzetta dello Sport

Il confronto verbale è durato poco. Il tempo di uno sfogo che sa di amarezza e delusione, unito a una finale persa così. Frattesi - sette gol in 47 presenze quest’anno - si aspettava più considerazione. Da qui è facile immaginare gli scenari futuri: se Inzaghi resterà in panchina Frattesi andrà via al 100%. Decisione già presa. Se invece l’allenatore dovesse cambiare, allora sarà valutata la sua situazione. L’azzurro ha un contratto fino al 2028. È valutato intorno ai 40 milioni.