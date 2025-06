Il centravanti bosniaco, nell'ultima stagione al Fenerbahce, in attesa dell'ufficialità, può essere considerato un nuovo giocatore della Fiorentina

E' fatta per il ritorno di Edin Dzeko in Serie A. Il centravanti bosniaco, nell'ultima stagione al Fenerbahce, in attesa dell'ufficialità, può essere considerato un nuovo giocatore della Fiorentina.