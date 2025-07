L’Inter volta pagina e lo fa con decisione. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, tocca a Cristian Chivu disegnare il volto della nuova Inter: giovane, ambiziosa e votata all’attacco. La grafica proposta da Top Calcio 24 mostra uno schieramento inedito, con tanti volti nuovi e sorprese in ogni zona del campo.

Tra i pali resta Sommer, sicurezza e leader silenzioso. In difesa, accanto ai confermati Pavard e Bastoni, spunta il giovane Leoni, promosso titolare al centro della retroguardia. A centrocampo, Barella sarà il motore insieme al talento croato Sučić, arrivato per 14 milioni di euro. Sugli esterni, Dumfries si giocherà il posto con Luis Henrique, mentre a sinistra c’è sempre Dimarco con le alternative Carlos Augusto e Zalewski.

La nuova Inter non è ancora realtà, ma il progetto Chivu inizia a far sognare i tifosi. E se Marotta chiudesse davvero per Lookman, allora sì, si potrà parlare di una rivoluzione nerazzurra.