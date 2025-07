Repubblica svela: “Inter, ora il mercato: ecco il primo nome in lista acquisti”

È terminata la stagione dell’Inter, con l’amara sconfitta al Mondiale per Club contro il Fluminense. Adesso i dirigenti nerazzurri si concentreranno sul mercato , come evidenziato anche dall’edizione online di Repubblica.

“All’Inter, i 12 milioni abbondanti della qualificazione ai quarti del Mondiale per club avrebbero fatto molto comodo sul mercato. Per farsi un’idea: Sucic, che ha ben figurato negli Stati Uniti, ne è costati 14 più bonus. Nonostante il danno dell’uscita agli ottavi, in ogni caso, l’Inter ha finalmente qualche soldo da spendere, avendo chiuso la stagione 2024/25 in attivo, con ricavi record di 550 milioni. Oltre al croato sono arrivati l’esterno brasiliano Luis Henrique, il riscatto di Zalewski e Bonny, attaccante ex Parma.