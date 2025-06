Ancora il nome di Ederson accostato all’Inter di Cristian Chivu in chiave mercato: ecco la richiesta dell'Atalanta per cederlo

Ancora il nome di Ederson accostato all’Inter di Cristian Chivu in chiave mercato. Secondo il Corriere di Bergamo, "in casa Atalanta c’è anche un big sacrificabile in estate per una cifra irrinunciabile. Sulla scia di Hojlund e Koopmeiners.

Può essere Lookman, può essere Ederson, difficile siano entrambi. L’Atalanta non ha bisogno di vendere, non ha urgenza di sanare debiti per 130 milioni, indebolendosi e rinforzando le dirette concorrenti. Scamacca e Scalvini non si muovono, ma il Napoli potrebbe impuntarsi per Lookman.