L'Inter ha individuato l'obiettivo numero uno per il centrocampo. Si tratta di Ederson che nei piani di Chivu occuperebbe il posto di Calhanoglu, la cui avventura in nerazzurro sembra ormai al capolinea.

"Resta da capire se ci saranno accelerazioni da Istanbul sul fronte Calhanoglu: nonostante la famiglia Percassi si ostini a ripetere che Ederson non è in vendita, è il brasiliano il profilo preferito dal management interista al quale consegnare le chiavi del centrocampo (scartato Frendrup troppo simile a Barella). Nel frattempo, con la ripresa dei voli internazionali dall’Iran, Taremi, rimasto finora bloccato a Teheran potrà ritornare in Italia nei prossimi giorni. Per l’Inter resta in uscita. Intanto sta definendo il passaggio del figlio d’arte Aleksandar Stankovic al Bruges per una operazione che sembra essere un assist al Milan", scrive il Corriere della Sera.