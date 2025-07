Calhanoglu è destinato a lasciare l'Inter, per questo la dirigenza nerazzurra ha individuato nel brasiliano il sostituto

Andrea Della Sala Redattore 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 10:39)

Oltre a Dumfries, in casa Inter c'è da risolvere anche la questione Calhanoglu. Il centrocampista ha scelto di giocare in Turchia, ora col Galatasaray va trovata la quadra dell'affare. E il club nerazzurro deve anche concentrarsi sul sostituto di Calhanoglu.

"In attesa che a Milano bussi con intenzioni serie il Galatasaray, il club nerazzurro tratteggia già adesso il dopo-Calha. Anzi, ragiona su quale sia il modo migliore per far cadere la barriera bergamasca attorno a Ederson, che oggi brinda in vacanza ai suoi 26 anni. L’Atalanta intende erigerla per proteggere il brasiliano, erede di Hakan già scelto dall’Inter. Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio posseggono contromisure.

Hanno tante pedine lì in mezzo da vendere, piccoli tesori con cui far cassa per poi investire. Partendo proprio dalla cessione di Calha, potrebbero arrivare fino a 50 milioni, cifra vertiginosa che in viale della Liberazione non si vede da anni. Non sarà abbastanza per le richieste estreme della Dea, ma è ben più di qualcosa. Di certo, un segnale di quanto i nerazzurri di Milano intendano far sul serio nel trattare con i nerazzurri di Bergamo. Gli approfondimenti arriveranno a tempo debito, perché prima bisogna capire dove porteranno i tormenti di Hakan", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"A proposito di cifre, l’Inter conosce benone quella atalantina per Ederson, piuttosto rotonda. I Percassi chiedono 60 milioni e, in generale, terrebbero volentieri in casa il loro gioiello. Da parte sua, il nazionale di Ancelotti è tentato da una nuova avventura e anche questo avrà un peso nelle prossime calde settimane.

Nel caso, assai probabile ma non scontato, in cui all’Inter servirà un altro centrocampista top, Marotta e Ausilio avrebbero pochi dubbi: il preferito resta il salatissimo Ederson. Pur di averlo, in partenza, l’Inter può finalmente presentare un’offerta di taglia XL, una che manca dai tempi in cui trattavano Lukaku con lo United. Era il 2019, anno in cui il Dragone cinese ruggiva ancora e il belga preteso da Conte fu pagato 65 più bonus. Per il brasiliano, invece, ci si fermerebbe prima, grazie alla mercanzia che già si trova a Milano", aggiunge il quotidiano.