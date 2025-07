L'Inter è disposta a sacrificare anche un nome a sorpresa per arrivare all'obiettivo Ederson: occhio a questo scenario di mercato

Alessandro Cosattini Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 21:57)

È Ederson l’obiettivo numero uno di casa Inter per rinforzare il centrocampo in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. Nelle ultime settimane si è parlato del possibile ‘sacrificio’ di Asllani per arrivare al brasiliano, ma per Sportmediaset l’Inter può cedere anche un altro giocatore.

“L’obiettivo numero uno è Ederson, con l’Atalanta che non scende dalla valutazione di 60 milioni di euro e l’Inter che sta lavorando per trovare la soluzione per avvicinarsi alla richiesta della Dea. La sola cessione di Calhanoglu non può bastare, con il Galatasaray che continua a spingere per il ritorno in Turchia e l’Al Hilal sullo sfondo (che nel frattempo sta anche tentando Acerbi). L’Inter chiede almeno 30 milioni, cifra alla quale non si è avvicinato il club turco mentre dall’Arabia sarebbe pronto un ricchissimo triennale da 20 milioni all’anno per l’ex Milan.

Per finanziare l’acquisto di Ederson l’Inter è disposta a sacrificare anche Davide Frattesi, non più incedibile dopo l’arrivo di Sucic. Con Zielinski e il croato oltre ai titolari Barella e Mkhitaryan, l’ex Sassuolo non rientra più nei piani nerazzurri che aprono alla cessione. Dopo aver chiesto circa 45 milioni a gennaio per Frattesi, l’Inter può abbassare le pretese e cercare un’intesa per una cifra inferiore a 40 milioni”, si legge.