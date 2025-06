C’è anche il nome di Ederson sulla lista dei dirigenti dell’Inter. Il brasiliano piace da tempo al duo Marotta-Ausilio e non soltanto: anche la Juventus in Italia monitora con attenzione il suo futuro.

Da Bergamo hanno fissato il prezzo del cartellino dell’ex Salernitana: 70 milioni di euro. Come sottolinea tuttoatalanta.com, “per tentare di abbassare il costo dell’operazione, l’Inter sta valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Il nome più caldo è quello del giovane Kristjan Asllani, ma da Zingonia non sono per ora arrivati segnali di apertura. L’Atalanta sembra orientata esclusivamente a monetizzare, forte di una situazione economica sana e senza urgenza di vendere i suoi migliori elementi.