Stando a quanto scrive il sito catalano, i nerazzurri starebbero pensando al giocatore che non ha rinnovato col il Liverpool e ha il contratto in scadenza

Sta facendo, come sempre, un'ottima stagione al Liverpool. Ma il suo contratto scade a fine anno e Salah è in qualche modo stato messo in discussione. Il suo futuro resta un tema caldo e ne hanno parlato in queste ore in Spagna. Il suo entourage, da quanto scrive il giornale catalano El Nacional, starebbe già cercando delle alternative e lo avrebbe fatto senza aspettare ulteriormente la proposta del club inglese che non è ancora arrivata. E detto questo lo stesso sito azzarda un: "Secondo fonti attendibili, l'attaccante avrebbe già avuto contatti con diversi club europei e uno di quelli che ha dimostrato maggiore interesse nei suoi confronti è l'Inter".