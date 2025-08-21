Dopo aver investito 14 milioni di euro per acquistare Andy Diouf dal Basilea nell’estate 2023, il RC Lens si prepara a cedere il suo centrocampista all’Inter due anni più tardi, con una notevole plusvalenza. Se da un lato il Napoli aveva mostrato un interesse concreto e la Premier League seguiva da vicino il profilo del vicecampione olimpico (che a luglio aveva rifiutato di trasferirsi al Burnley), dall’altro il finalista dell’ultima Champions League ha messo tutti d’accordo.
Equipe – Diouf, grandissima capacità di inserimento. Ma i tifosi lo criticavano per…
Il Lens chiedeva oltre 20 milioni per lasciar partire l’Under 21 francese, oggi 22enne, e l’Inter ha accettato: l’indennizzo per il trasferimento ammonta a 25 milioni. Il centrocampista, legato al Lens da un contratto fino al 2028, ha trovato l’intesa con i nerazzurri per un quinquennale e il passaggio è ormai imminente: la visita medica è prevista già per questo venerdì.
La terza cessione di peso dell’estate per il Lens—
L’Inter era alla ricerca da diversi giorni di un centrocampista box-to-box, dopo il rifiuto incassato dalla Roma per Manu Koné. Alla fine i dirigenti milanesi si sono lasciati convincere dalle qualità di Diouf, molto efficace negli inserimenti anche se talvolta criticato dal pubblico di Bollaert per la scarsa incisività negli ultimi venti metri.
Il Lens, che aveva già anticipato la partenza del giocatore acquistando in settimana l’internazionale maliano Mamadou Sangaré (23 anni, 6 presenze) dal Rapid Vienna per 5 milioni più 3 di bonus, porta così a termine la sua terza grande operazione in uscita della sessione estiva, dopo quelle di Facundo Medina all’OM (prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 22 milioni bonus inclusi) e di Neil El-Aynaoui alla Roma (25 milioni bonus compresi).
