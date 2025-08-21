Il Lens chiedeva oltre 20 milioni per lasciar partire l’Under 21 francese, oggi 22enne, e l’Inter ha accettato di pagarne 25 totali

Dopo aver investito 14 milioni di euro per acquistare Andy Diouf dal Basilea nell’estate 2023, il RC Lens si prepara a cedere il suo centrocampista all’Inter due anni più tardi, con una notevole plusvalenza. Se da un lato il Napoli aveva mostrato un interesse concreto e la Premier League seguiva da vicino il profilo del vicecampione olimpico (che a luglio aveva rifiutato di trasferirsi al Burnley), dall’altro il finalista dell’ultima Champions League ha messo tutti d’accordo.

Il Lens chiedeva oltre 20 milioni per lasciar partire l’Under 21 francese, oggi 22enne, e l’Inter ha accettato: l’indennizzo per il trasferimento ammonta a 25 milioni. Il centrocampista, legato al Lens da un contratto fino al 2028, ha trovato l’intesa con i nerazzurri per un quinquennale e il passaggio è ormai imminente: la visita medica è prevista già per questo venerdì.