Equipe – Lens vuole Esposito: tanta concorrenza ma l’affare Satriano aiuta

Redazione1908 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 18:45)

Alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo, il Lens ha messo nel mirino Sebastiano Esposito, giovane centravanti italiano classe 2002 e attualmente sotto contratto con l’Inter. Lo scrive l'autorevole quotidiano francese "Equipe".

"Dopo aver chiuso il capitolo portieri con gli arrivi di Robin Risser (ex Strasburgo) come numero uno e Régis Gurtner (ex Amiens) come vice, il club francese è ora concentrato sull’attacco. L’addio di Mbala Nzola, tornato alla Fiorentina al termine di un prestito deludente, ha infatti lasciato un vuoto da colmare nel reparto avanzato.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza del Lens figura anche Esposito, reduce da una stagione positiva con la maglia dell’Empoli: 10 gol in 37 presenze complessive, di cui 8 in Serie A. L’attaccante, cresciuto nel vivaio nerazzurro, era in prestito in Toscana e ha ancora un contratto con l’Inter fino al giugno 2026. A conferma della fiducia del club, ha anche collezionato alcune apparizioni nella recente Coppa del Mondo per club con i vicecampioni d’Europa.

Il nome di Esposito non è nuovo agli osservatori: da giovanissimo era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Tuttavia, la sua carriera finora è stata segnata da numerosi prestiti: SPAL, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli. Ora, a 23 anni, potrebbe essere il momento di trovare finalmente stabilità.

Il Lens ha effettuato i primi sondaggi, ma la concorrenza non manca: diversi club italiani seguono con interesse la situazione del giocatore. I francesi, comunque, valutano anche altre soluzioni nel caso in cui la trattativa dovesse complicarsi.

Non sarebbe la prima operazione tra Lens e Inter: lo scorso anno i due club hanno concluso con successo il prestito di Martin Satriano, poi riscattato a inizio luglio per circa 5 milioni di euro. Un precedente che potrebbe agevolare i contatti anche per Esposito"