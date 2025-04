Se l’OM sta portando avanti diversi dialoghi in parallelo, è con la Serie A che i contatti sono più concreti. In particolare, l’Inter sembra in vantaggio sulla concorrenza. Nessuno ha ancora messo nero su bianco, ma i colloqui tra i dirigenti nerazzurri e quelli marsigliesi procedono senza intoppi. Secondo Foot Mercato, lunedì sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra l’attuale campione d’Italia e Luis Henrique, che solo lo scorso agosto aveva rinnovato con l’OM fino al 2028".

I tifosi si aspettano di più da lui — "Sia l’Inter che l’OM hanno tutto l’interesse a chiudere l’operazione subito dopo la fine del campionato: i nerazzurri vorrebbero infatti portarlo al Mondiale per club (dal 15 giugno al 13 luglio), mentre i francesi devono sistemare i conti entro il 30 giugno. La richiesta è superiore ai 30 milioni di euro, cifra giustificata dalla duttilità del giocatore, che ha saputo adattarsi passando dalla fascia sinistra a un ruolo più arretrato sulla destra. Anche i numeri spingono per alzare la posta.

Con 7 gol e 6 assist in Ligue 1, quella in corso è la miglior stagione di Luis Henrique, anche se il suo girone d’andata è stato nettamente più brillante. Non segna dal 2 febbraio, nella vittoria per 3-2 contro il Lione, e tutto lascia pensare che la sua testa sia già altrove. Troppo svogliato e incredibilmente impreciso contro il Monaco (0-3, il 12 aprile), sabato scorso è stato preso di mira dagli ultras del Virage Nord del Vélodrome, che lo hanno messo sullo stesso piano di un altro talento mai sbocciato. “Greenwood, Henrique, datevi una svegliata!!!”, recitava uno striscione. Ma il brasiliano, evidentemente, non ha colto il messaggio come speravano i tifosi.

In campo non ha mostrato grande reazione, ma il messaggio l’ha comunque recepito: è tempo di fare le valigie. Prima, però, c’è ancora un secondo posto in Ligue 1 da difendere — o almeno un piazzamento sul podio da conquistare — per l’accesso diretto alla Champions League.

Se alla fine se ne andrà lasciando in dote un bel gruzzoletto e un obiettivo raggiunto, allora i ricordi negativi svaniranno in fretta. Di lui resteranno solo il sorriso e quei pochi lampi di talento che hanno saputo accendere Marsiglia"