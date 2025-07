"Le squadre in cui Nkunku vorrebbe giocare si contano sulle dita di due mani", scrive il quotidiano francese. E c'è anche la valutazione

Daniele Mari Direttore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 11:58)

Il futuro di Christopher Nkunku al Chelsea sembra sempre più in bilico. Ne parla diffusamente oggi il quotidiano francese "L'Equipe".

Un rapporto complicato con Maresca — "Il suo trasferimento al Chelsea nell’estate 2023, per 60 milioni di euro, avrebbe dovuto segnare un punto di svolta. Un salto di livello per un numero 9 destinato a prendersi sulle spalle il progetto – ancora fumoso – del club londinese. Ma tra infortuni, adattamenti forzati in ruoli diversi e una collocazione mai davvero definita, Nkunku non è riuscito a imporsi. Dopo una stagione deludente (15 gol, ma solo 3 in Premier League su 47 presenze), vissuta all’ombra di Nicolas Jackson e relegato spesso al ruolo di seconda o terza scelta, il suo futuro è più che mai in discussione.

A 27 anni, Nkunku sa che il tempo non è infinito. Il Mondiale per club potrebbe rappresentare un’occasione di rilancio: cinque presenze, 275 minuti giocati, un gol. Un bilancio solido, accompagnato da una sensazione positiva: a tratti – soprattutto nella semifinale contro il Fluminense (2-0) – si è rivisto il Nkunku di un tempo, attaccante mobile, tecnicamente brillante, con un'estro fuori dal comune. Anche in un ruolo insolito, come quello a destra nella semifinale, ha mostrato spunti interessanti. Ma nel lungo periodo, con l’arrivo di nuovi innesti e un sistema di gioco in cui Enzo Maresca sembra preferirgli Nicolas Jackson, Liam Delap e ora anche Joao Pedro, c’è davvero spazio per lui? Difficile, al momento, intravedere una luce chiara.

Il rapporto con il tecnico italiano, inoltre, è stato tutt’altro che limpido. A volte Maresca lo ha persino provato da mediano durante gli allenamenti, forse per metterne alla prova il carattere. Ma la verità è che non ha mai davvero considerato l’ex PSG come un centravanti adatto al suo schema. E anche come trequartista, il titolare designato è sempre stato Cole Palmer.

In Premier League, le rare presenze da titolare tra febbraio e marzo non hanno mai fatto pensare a una vera svolta. Nkunku, che lo scorso inverno aveva già deciso di partire – il Bayern Monaco era interessato – non ha mai realmente escluso un addio. Anche negli ultimi tempi, pur con qualche minuto in più nel torneo americano, è apparso consapevole che non sarà mai la prima scelta nel ruolo centrale che predilige. Andarsene, sì. Ma con giudizio.

Una scelta cruciale pensando al Mondiale 2026 — Con una valutazione di mercato stimata tra i 35 e i 40 milioni di euro, le squadre in cui Nkunku vorrebbe giocare si contano sulle dita di due mani. Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United, Liverpool: questi i nomi che circolano. Ma ad oggi, contatti concreti non ce ne sono stati. Qualche sondaggio da parte di club come Manchester United o Inter, nulla di più.

Il Bayern Monaco resta vigile, ma ha altre priorità. Il Liverpool, che sotto la guida di Klopp aveva mostrato interesse per Nkunku, alla fine aveva preferito Darwin Núñez nel 2022. Che possa tornare alla carica quest’estate? Al momento, non sembra essere questa la direzione. Il mercato sarà lungo. E anche quello di Nkunku potrebbe protrarsi per settimane.

Ma una cosa è certa: se vuole davvero ritagliarsi un posto per il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, dovrà scegliere con attenzione. Dopo le sue buone prestazioni con la Francia in autunno, nuovi nomi sono saliti alla ribalta: Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki... Per tornare al centro della scena, servirà il miglior Nkunku. Un Nkunku da grande palcoscenico"