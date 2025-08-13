Il difensore dell’Inter è attenzionato dal Galatasaray. Stabilita la cifra che chiede il club per cederlo

Andrea Della Sala Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 12:16)

I progetti lussuosi del Galatasaray potrebbero distrarre Benjamin Pavard dal suo percorso? Concentrato sul Mondiale del 2026, il 29enne difensore francese (55 presenze, 5 gol) sembrava più propenso a mettere in discussione il suo futuro tra un anno. Ha un contratto fino al 2028 con uno stipendio consistente (5 milioni di euro netti all'anno) ed è un giocatore chiave dell'Inter.

È stato sotto la guida di Simone Inzaghi (69 partite in tutte le competizioni in due stagioni), anche se a volte gli infortuni lo hanno tenuto fuori, in particolare nel frangente finale della Champions League 2024-2025, dove ha saltato la semifinale (3-3, 4-3 dts contro il Barcellona) a causa di un dolore alla caviglia, prima di tornare a giocare meno di un'ora durante la sconfitta contro il PSG in finale (0-5). Il cambio con il nuovo allenatore Cristian Chivu, così come il suo utilizzo da titolare nell'amichevole contro il Monaco (2-1 venerdì scorso), dimostrano che il suo status non è in discussione.

Tuttavia, il club non è del tutto chiuso a un trasferimento, data la sua fragile situazione economica. L'Inter potrebbe aprire le porte per una cifra compresa tra 15 e 25 milioni di euro per il giocatore, arrivato in Lombardia per 30 milioni di euro, bonus esclusi, due anni fa. Dopo essere stato contattato più volte da intermediari per unirsi al redditizio campionato saudita, il difensore ha chiuso la porta per quest'estate, principalmente in vista del Mondiale nordamericano. Gli approcci di diversi club, in particolare inglesi e spagnoli non impegnati in Champions League, non lo hanno attratto.

Quelle del Galatasaray, campione turco con immense ambizioni quest'estate, lo stanno almeno spingendo ad ascoltare. Dopo aver speso 75 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Victor Osimhen e aver offerto uno stipendio di 9 milioni di euro netti a stagione a Leroy Sané, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco, il club, che sta cavalcando l'onda di significative plusvalenze immobiliari, sarebbe pronto a fare sforzi significativi per il francese. La tendenza di Pavard rimane quella di rimanere in Italia, ma lui è sensibile al fervore turco. Ha persino assistito alle partite del campionato locale nelle ultime stagioni. È quindi il Galatasaray ad avere preso il comando in caso di sua partenza entro la chiusura del mercato (12 settembre in Turchia).

(Equipe)