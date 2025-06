Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Serve attendere il nuovo allenatore dell’Inter per sapere cosa ne pensa. I sondaggi anche delle altre squadre che lo vorrebbero in prestito e soprattutto la sua volontà dopo l’addio allo Spezia. Ma il Bologna è lì, da tempo aveva aperto un canale futuribile coi nerazzurri per parlare di lui, di Francesco Pio Esposito, il classe 2005 che Sartori e Di Vaio vorrebbero come complemento (in prestito) di Castro e Dallinga. Ai tempi dell’operazione-Fabbian (acquisto a 4 e “recompra” eventuale nerazzurra a 12 milioni) erano già state poste delle basi verbali su Francesco Pio come possibilità futura. Nel bel mezzo, un contratto rinnovato fino al 2030 con l’Inter e una non-promozione con lo Spezia, che magari lo avrebbe rivisto in Liguria per vivere l’approccio alla A su un terreno amico".