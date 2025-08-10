Esposito, il Cagliari accelera: accordo vicino con l’Inter, le cifre

Questione di ore. La lunga telenovela di mercato legata al futuro di Sebastiano Esposito sembra giunta al capitolo finale, con un epilogo che porta sempre più verso il Cagliari, club che si era mosso prima sull’obiettivo e che il giocatore dell’Inter aveva messo da subito in cima ai suoi desideri. "Il Cagliari è sempre rimasto ottimista e dentro la trattativa, forte del sì del calciatore deciso a vestire la maglia rossoblù", si legge sul Corriere dello Sport .

"La squadra e i dirigenti del club sardo ieri erano a Santander per la doppia amichevole, ma sono ore in cui la sensazione che il discorso vada chiuso (anche perché l’Inter non vuole aspettare oltre) è parsa chiara e ha indotto a intensificare i contatti per trovare l’intesa definitiva, marcata da una distanza di poche centinaia di migliaia di euro. Sebastiano Esposito a Cagliari troverà gli amici dell’esperienza di tre anni fa a Bari, Elia Caprile (23) e Michael Folorunsho (27). L’operazione sarà costruita con una percentuale sulla rivendita del 40 per cento".