Alessandro Cosattini Redattore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 08:46)

Sebastiano Esposito pronto a lasciare l'Inter per approdare al Cagliari: lo annuncia questa mattina il Corriere dello Sport. "Con la pazienza di chi è nel calcio da una vita («Ho settant’anni, ma la vitalità di un quarantenne», la battuta neanche tanto battuta nel giorno della sua presentazione), il diesse del Cagliari Guido Angelozzi ha continuato a tessere la tela e ha portato a casa un altro risultato, l’ingaggio di Sebastiano Esposito.

Accordo totale, ora le visite — L’attaccante classe 2002 di scuola Inter ha deciso di mettere un punto al suo girovagare in prestito, dalla Spal al Bari, dal Basilea alla Sampdoria, tanto per citarne qualcuna, e ha fatto all-in puntando sul Cagliari. Né Parma né qualsiasi altra destinazione, solo Cagliari. Angelozzi, forte della volontà del calciatore, ha persino avallato le voci del raffreddamento della pista Esposito, sapendo che al momento opportuno la vicenda si sarebbe evoluta a suo favore. Così è stato. Accordo raggiunto con l’Inter, visite mediche oggi o domani e un nuovo attaccante che si aggrega al gruppo a disposizione di Pisacane.

La scorsa stagione ha brillato — Nonostante le tante squadre nel suo curriculum, Esposito ha solo 23 anni e l’anno scorso ha disputato il suo miglior campionato, segnando otto gol in 33 presenze con la maglia dell’Empoli, più quattro gare e due reti in Coppa Italia. Un exploit che non ha evitato la retrocessione alla squadra toscana, ma il giovane attaccante è stato messo nel mirino da diversi club di Serie A, tra cu il Cagliari, bravo a spuntarla grazie all’esperienza e ai contatti maturati in una vita in trincea da Angelozzi.

Il prezzo finale — Per Giulini, far quadrare i conti senza una cessione pesante sarà un problema. Sinora, ha speso 30 milioni per i riscatti di Caprile, Adopo, Gaetano e Piccoli, un altro milione per il prestito di Kiliçsoy, il cui riscatto è fissato a 12 milioni, e altri cinque almeno serviranno per Esposito", si legge.