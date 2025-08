Sono ore decisive per il futuro di Sebastiano Esposito , ormai ad un passo dall'addio all'Inter: lo conferma anche la sua assenza nell'amichevole di ieri contro l'Under 23. Ecco le ultime dal Corriere dello Sport, con il Cagliari che è in chiusura per l'attaccante.

"Angelozzi da oggi intensificherà la trattativa con l’Inter per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002, che l’anno scorso ha disputato una buona stagione in prestito all’Empoli, collezionando 33 presenze e segnando 8 gol. L’operazione deve essere necessariamente conclusa a titolo definitivo allo stato delle cose.

Da una parte l’Inter ha bisogno di monetizzare subito per accumulare risorse per andare a chiudere Leoni ma, soprattutto, il giocatore è in scadenza di contratto nel 2026. L’Inter chiede 8-10 milioni di euro, il Cagliari spera ancora di poter imbastire un prestito con obbligo di riscatto, magari anche con la percentuale sulla futura rivendita. In questo caso, tuttavia, l’Inter dovrebbe prima prolungare il contratto di Sebastiano.