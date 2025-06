Come scrive il Corriere della Sera, "Né Pio né Carboni sono sicuri di restare in nerazzurro, anzi, sono maggiori le possibilità che vadano a giocare altrove. Ma non è detto, soprattutto nel caso del centravanti. Quel che conta è che l’Inter abbia un nucleo di giovani in cui crede e un allenatore predisposto a coltivare i talenti. Perché dal mercato sono arrivati il 20enne Sucic (pagato 14 milioni), il 23enne Luis Henrique (24 milioni) e arriverà presto il 21enne e Bonny del Parma, allenato proprio da Chivu nell’ultima parte di stagione. Un altro obiettivo, sul quale la lotta è apertissima, è il centrale Leoni, altro gioiello del Parma, di 19 anni. Svecchiare la rosa senza perdere strada in campionato e in Champions, un doppio impegno a cui lo stesso Chivu non è ancora abituato, è un’operazione delicata, ma è la strada indicata da Oaktree per costruire un patrimonio di giovani che possono rappresentare sia il futuro in campo, che eventuali plusvalenze".