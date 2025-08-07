Sebastiano Esposito è uno dei pezzi più abiti in questa fase di mercato. L'attaccante dell'Inter è stato accostato prima alla Fiorentina, poi al Cagliari, ieri sembrava esserci stato il sorpasso decisivo da parte del Parma. Oggi un altro colpo di scena in questo affare.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il Cagliari avrebbe rilanciato nelle ultime ore per Esposito e sarebbe in pole position per ingaggiare il giocatore. Sebastiano Esposito sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Cagliari. Il Parma ha un accordo con il club nerazzurro, ma non ancora con il giocatore.