Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è l'attaccante che dopo il prestito all'Empoli potrebbe rimanere a giocare in Serie A

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è l'attaccante Sebastiano Esposito che, dopo il prestito all'Empoli, potrebbe rimanere a giocare in Serie A. Sulle sue tracce c'è il Cagliari.

"La trattativa col Biscione è in embrione. Due le formule al vaglio, il classico prestito con diritto di riscatto o l'acquisto diretto per 7 milioni circa più una percentuale su un'eventuale futura ri vendita. Resta da capire se un suo arrivo nell'Isola prescinderebbe o meno dalla partenza di Piccoli, considerato anche che il campano non è proprio una prima punta e paradossalmente potrebbe, nel caso, giocare in coppia con il capocannoniere rossoblù della passata stagione appena riscattato dall'Atalanta", scrive l'Unione Sarda.