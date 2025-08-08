Sebastiano Esposito è il protagonista di un duello di mercato tra il Cagliari e il Parma

Gianni Pampinella Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:19)

Sebastiano Esposito è il protagonista di un copione fatto di sorpassi e controsorpassi. Dopo una stagione convincente con l’Empoli — 8 gol in 33 presenze di Serie A e 2 reti in 4 gare di Coppa Italia — Esposito è diventato uno dei nomi più richiesti del mercato italiano. L’Inter lo ha inserito fin da subito nella lista dei cedibili, e le pretendenti non mancano. Nel weekend il calciatore classe 2002 nerazzurro sembrava ormai a un passo dal Cagliari, poi il rilancio del Parma negli scorsi giorni e ora la nuova accelerata rossoblù. La situazione non è semplice.

"L’Inter ha messo in vendita Esposito fin dall’inizio della nuova stagione e i club interessati al duttile attaccante sono tantissimi. Il Cagliari sul giocatore si è mosso presto, anche se poi ha virato sul turco Semih Kiliçsoy arrivato in prestito dal Besiktas. Ma i sardi la presa non l’hanno mai mollata su Esposito, anche se la formula preferita sarebbe stata a inizio mercato quella del prestito con diritto od obbligo di riscatto".

"Incastro non semplice perché il calciatore entra in scadenza di contratto in questo campionato. Quando la quadra sembrava trovata ecco il rilancio del Parma, pronto a offrire una cifra intorno ai 4-5 milioni più un’alta percentuale sulla rivendita (50%). Sembrava tutto fatto, ma la volontà del calciatore, che per ora preferirebbe la destinazione Sardegna, ha modificato un’altra volta le carte in tavola. L’offerta dei sardi sarebbe leggermente più bassa, sia per milioni che per percentuale, rispetto a quella proposta dal Parma, con il club di Tommaso Giulini che avrebbe pronto per Esposito un contratto di 5 anni. Ora la palla ripassa all’Inter e al calciatore in un tira e molla estivo delle punte che ha come possibile pedina proprio l’ex Empoli".

(Gazzetta dello Sport)