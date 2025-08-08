Nel pomeriggio è previsto un incontro tra Cagliari e Inter per l'attaccante che è sempre più vicino al trasferimento in Sardegna

Gianni Pampinella Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 13:16)

Dopo una stagione convincente con l’Empoli — 8 gol in 33 presenze di Serie A e 2 reti in 4 gare di Coppa Italia — Esposito è diventato uno dei nomi più richiesti del mercato. L’Inter lo ha inserito fin da subito nella lista dei cedibili, e le pretendenti non mancano, in particolare Parma e Cagliari con quest'ultima sempre più vicina all'attaccante.

Come riporta Sport Mediaset, nel pomeriggio è previsto un incontro tra Cagliari e Inter per l'attaccante che è sempre più vicino al trasferimento in Sardegna. Dopo inserimento del Parma, cambiano le condizioni: cessione a 4,5 milioni con % sulla futura rivendita.