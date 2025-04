La Stampa – Torino, occhi su Pio Esposito. Ma l’Inter cede solo in prestito

Il Torino cerca un attaccante e secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa sarebbe interessatissimo a Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito allo Spezia dall'Inter che ieri ha annunciato il prolungamento di contratto fino al 2030. "La squadra di Vanoli sogna nuovi Belotti da far crescere all'ombra di Zapata e per questo sta cercando in Serie B. Il club nerazzurro cederebbe il giocatore solo in prestito", si legge sul quotidiano.