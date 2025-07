L'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito era nel mirino della Fiorentina, poi il sorpasso del Cagliari. Manca ancora un'offerta adeguata per l'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Nella lista dei desideri del Cagliari in cima restano Michael Folorunsho e Sebastiano Esposito, che però non sono vicini. I rossoblu vorrebbero ragionare su un prestito per entrambi, situazione non facile vista la folta concorrenza sui giocatori e vista la volontà di Napoli e Inter che preferirebbero una cessione. Ma si continua a lavorare per trovare una quadra se ci sarà la possibilità. Con il Cagliari che vuole usare l'arma del tempo".