Nella giornata di ieri il Parma ha sorpassato il Cagliari nella corsa a Sebastiano Esposito trovando un principio d'accordo con l'Inter: 4 mln di euro ai nerazzurri che manterranno il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
calciomercato
Esposito-Parma ai dettagli. “Una mossa del Cagliari ha infastidito l’Inter”
"Va ricordato che, alle stesse condizioni, anche il Cagliari nei giorni scorsi aveva trovato un’intesa con la società milanese, prima di un successivo ripensamento. I sardi hanno infatti deciso di cambiare le carte in tavola, abbassando a 3 milioni l’offerta per l’acquisto del calciatore e legando la percentuale sulla rivendita alle salvezze della squadra. Una modifica improvvisa e non gradita dai nerazzurri, fermi sulle richieste iniziali. Il ribaltone di martedì ha quindi inevitabilmente cristallizzato le posizioni, bloccando il calciatore classe 2002 e lo stesso Cagliari, il cui mercato in entrata è legato anche alle uscite. Ma l’Inter non vuole aspettare troppo in questa fase: Esposito è in scadenza nel 2026 e i soldi provenienti dalle vendite dei giocatori in uscita sono necessari anche per accumulare quel famoso tesoretto per l’obiettivo Giovanni Leoni. Lo stesso attaccante, dopo i prestiti degli ultimi anni, vuole conoscere il proprio futuro ed ha ascoltato anche l’offerta del Parma", spiega il Corriere dello Sport.
Il Parma è vicino al perfezionare l'acquisto anche perché il Cagliari non ha rilanciato. Esposito interessa ancora ai sardi - spiega sempre il CorSport - ma il Cagliari non intende alzare l'offerta se prima non ci saranno delle uscite in attacco, visto che oltre a Piccoli e Zito Luvumbo sono arrivati anche Borrelli e Kilicsoy.
