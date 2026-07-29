Chivu ha voluto che restasse nella sua rosa quando arrivava da una buona stagione in Serie B e c'era ancora chi sospettava sarebbe andato ancora in prestito prima di approdare sul pianeta Inter. Ma il pianeta Inter è suo da anni. Perché Pio, come i suoi fratelli, arriva dal settore giovanile nerazzurro.

Ora, dopp una stagione in cui è riuscito ad arrivare in doppia cifra, pur avendo davanti giocatori come Lautaro e Thuram, il club milanese vuole dargli il giusto conto.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per questo, da qualche tempo ormai, si lavora all'accordo per il rinnovo dell'attaccante nerazzurro che oggi è su tutte le pagine dei giornali come il punto certo dell'Italia che sarà di Roberto Mancini. Il club e il suo entourage hanno fatto passi avanti nella trattativa. I dialoghi, da quanto raccolto dalla redazione di FCINTER1908.IT, continuano e si procede dritti dritti verso un accordo che varrà tre mln a stagione. Intanto il club nerazzurro ha reso noto che anche il contratto di Bisseck è stato allungato, come vi avevamo raccontato, fino al 2031.