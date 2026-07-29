Intervenuto sulle frequenze di Radio Marca, Matteo Moretto ha dato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Cristian Romero.

"La notizia che posso darvi è che il Cuti Romero dà la priorità alla Liga spagnola. Gli piacerebbe moltissimo giocare in Spagna, sarebbe davvero entusiasta di firmare per un club della Liga. In questo momento ci sono due società interessate: Barcellona e Atlético Madrid. Per quanto riguarda il Barça, nonostante ci siano già stati dei contatti con il suo entourage, oggi Romero non rappresenta una priorità. Il club catalano, infatti, sta valutando altri profili e vuole intervenire prima in altre zone del campo".

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"Per l’Atletico, invece, l’operazione al momento è piuttosto complicata per una questione di ingaggio e di uscite. Il club deve prima liberare spazio in rosa e nel monte stipendi. Il Cuti guadagna parecchio: credo che il suo stipendio superi i 7 milioni di euro netti a stagione. L’Inter, proprio per questo motivo, sarebbe vicina a ritirarsi dalla corsa. Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio. Inoltre, i nerazzurri hanno appena preso John Stones, arrivato a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Manchester City".

"Romero si trova quindi in una situazione di attesa. Vorrebbe trasferirsi nella Liga, ma per il momento nessun club ha compiuto il passo decisivo, anche perché non sono molte le società in grado di soddisfare le sue richieste economiche, soprattutto dal punto di vista dello stipendio. Anche il Tottenham chiederebbe una cifra molto importante per lasciarlo partire. Non ho ancora indicazioni precise sul prezzo e non voglio fare cifre senza averle verificate. Parliamo comunque di un giocatore fondamentale, credo sia anche uno dei capitani, e ha rinnovato il contratto da poco. Tra Romero e il Tottenham, in ogni caso, c’è un rapporto molto buono. Il Cuti si è sempre dimostrato estremamente professionale e coinvolto nel progetto. La situazione ricorda un po’ quella di Rodri con il Manchester City".

(Radio Marca)