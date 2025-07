L'Inter guarda anche alle cessioni, per creare cassa utile per finanziare i colpi in entrata che la dirigenza ha in mente da regalare a Chivu

Marco Macca Redattore 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 18:46)

L'Inter guarda anche al fronte cessioni, per creare cassa utile per finanziare i grandi colpi in entrata che la dirigenza ha in mente da regalare a Cristian Chivu, come Lookman e Leoni.

Dopo i trasferimenti di Stankovic al Bruges e Buchanan al Villarreal (ai dettagli), il prossimo nome a lasciare i nerazzurri potrebbe essere Sebastiano Esposito. Su di lui, come riferisce Alfredo Pedullà, il mercato resta molto vivo:

"Ci sono stati sondaggi di Ajax e Udinese, non sappiamo se andranno avanti ma lo registriamo a titolo di cronaca. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter ci sono sempre Cagliari e Fiorentina, ma abbiamo già spiegato come oggi la situazione viva una fase di stand-by. Occhio sempre al Parma".

(Fonte: alfredopedulla.com)