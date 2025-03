In estate l’Inter dovrà prendere una decisione su Fabbian. Il centrocampista sta vivendo una seconda ottima stagione con la maglia del Bologna.

“Esploso in maniera totale l’anno scorso con Thiago Motta (5 gol), Fabbian venne acquistato nell’estate del 2023 per 4 milioni di euro: a giugno l’Inter deciderà se esercitare la cosiddetta “recompra” fissata a 12 milioni di euro. L’impressione è che Giovanni possa restare a Bologna, proseguendo il suo percorso di crescita: quest’anno ha visto esplodere davanti a sé Odgaard così come un anno fa successe a Ferguson; lui attende, apprende e sfrutta ogni momento”, scrive La Gazzetta dello Sport