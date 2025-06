"La società biancoceleste segue gli sviluppi, così come la Fiorentina", spiega il Corriere dello Sport su Fabbian

Se ieri Sky Sport ha lanciato un presunto interesse della Fiorentina per Giovanni Fabbian, oggi il Corriere dello Sport rilancia la candidatura della Lazio per il centrocampista in forza al Bologna ma sul quale l'Inter ha la possibilità di esercitare il riscatto.