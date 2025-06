Inter, tutto su Fabregas: “Contatti talmente avanzati che oggi Cesc…”

"E ora l’Inter va all in su Fabregas. O meglio lo ha già fatto. Visto che, come emerso, l’addio di Inzaghi, nella sostanza, non si è consumato nell’incontro di ieri, ma in casa nerazzurra era già dato come assodato. Insomma, i contatti con il tecnico spagnolo non solo c’erano già stati nei giorni scorsi, ma sono ormai talmente avanzati che il diretto interessato, oggi, volerà a Londra per incontrare Suwarso, il presidente del Como, nonché uomo di fiducia dei fratelli Hartono, proprietari del club".