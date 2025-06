L'Inter ha scelto Fabregas , non sarà facile strapparlo al Como, ma il club nerazzurro farà di tutto per arrivare allo spagnolo. Ottenuto il via libera dal Como, si entrerà di più dei dettagli dell'offerta nerazzurro per l'allenatore e anche nel progetto.

"L’obiettivo è convincere entro domani, massimo venerdì, sia Fabregas che Suwarso. Se è vero che i club dovranno mettersi d’accordo dal punto di vista economico - non è da escludere una compensazione sotto forma di prestito di un giocatore -, dall’altro Fabregas vuole comunque approfondire in ogni dettaglio il progetto tecnico da abbellire dal mercato in arrivo. Il 38enne rampante è ambizioso per natura, non vuole passi indietro ma solo salti in avanti, per questo vorrebbe modellare la rosa a sua immagine e somiglianza", spiega La Gazzetta dello Sport.