Il Como pianifica il suo futuro, con qualche incertezza in più rispetto alle ultime settimane. Quando sembrava tutto ormai definito per la permanenza di mister Cesc Fabregas, l'addio di Simone Inzaghi all'Inter ha acceso con forza i riflettori dei nerazzurri sul giovane tecnico spagnolo, in cima alla lista dei desideri per raccoglierne l'eredità.